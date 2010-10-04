Азаров поїде до Естонії та Фінляндії

19:20, 04 жовтня 2010
Новини ЄС
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І зустрінеться з керівництвом

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВА завтра, 5 жовтня, здійснить офіційний візит до Естонії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Після цього глава уряду України впродовж 6-7 жовтня відвідуватиме з офіційним візитом Фінляндію.

Планується, що М.АЗАРОВ зустрінеться з вищим керівництвом обох країн, представниками ділових кіл та відвідає парламенти Естонії та Фінляндії.

 

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