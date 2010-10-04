Азаров поїде до Естонії та Фінляндії
19:20, 04 жовтня 2010Новини ЄС
0 0
І зустрінеться з керівництвом
Київ. 4 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВА завтра, 5 жовтня, здійснить офіційний візит до Естонії.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.
Після цього глава уряду України впродовж 6-7 жовтня відвідуватиме з офіційним візитом Фінляндію.
Планується, що М.АЗАРОВ зустрінеться з вищим керівництвом обох країн, представниками ділових кіл та відвідає парламенти Естонії та Фінляндії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter