В Україну їде Президент Словаччини

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Сьогодні до України з офіційним візитом прибуває Президент Словацької Республіки Іван ГАШПАРОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, завтра, 6 жовтня, о 10.00 перед будинком Адміністрації Президента України відбудеться офіційна церемонія зустрічі високого гостя.

Далі, о 10.15, запланована зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Словацької Республіки І.ГАШПАРОВИЧА у форматі “віч-на-віч”.

Об 11.00 розпочнуться українсько-словацькі переговори у широкому колі під головуванням Президентів.

О 12.05 відбудеться церемонія підписання українсько-словацьких двосторонніх документів, після чого глави держав зустрінуться з представниками ЗМІ.

О 14.30 Президенти також візьмуть участь у роботі Українсько-Словацького економічного форуму.

Також, згідно з програмою візиту, 7-8 жовтня І.ГАШПАРОВИЧ відвідає АР Крим.