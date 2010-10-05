Азаров відбув до Естонії

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув з офіційним візитом до Естонської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту М.АЗАРОВ ознайомиться з роботою парламенту Естонії і проведе зустріч з главою парламенту Ене ЕРГМА, прем`єр-міністром Естонії Андрусом АНСІПОМ.

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх документів, зокрема, угоди між Україною і Естонією щодо співпраці у сфері соціального забезпечення і меморандуму про співпрацю у сфері інформатизації між Держкомітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації і Міністерством економіки і комунікацій Естонської Республіки.

Прем`єр-міністри обох країн планують провести прес-конференцію, а М.АЗАРОВ, крім того, планує дати інтерв`ю естонським ЗМІ.

6-7 жовтня М.АЗАРОВ планує здійснити офіційний візит до Фінляндії.