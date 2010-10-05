Комітет ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити ситуацію в Україні

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) попросив Венеціанську комісію оцінити конституційну ситуацію в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співдоповідач ПАРЄ по Україні Майліс РЕПС.

«Ми направили запит до Венеціанської комісії оцінити конституційну ситуацію після рішення Конституційного суду України», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, найближче засіданні комісії відбудеться 15-16 жовтня у Венеції.

1 жовтня Конституційний суд України прийняв рішення, яким скасував зміни до Конституції, внесені в 2004 році.