Комітет ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити ситуацію в Україні
12:31, 05 жовтня 2010Новини ЄС
0 0
Після внесення змін до Конституції...
Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) попросив Венеціанську комісію оцінити конституційну ситуацію в Україні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила співдоповідач ПАРЄ по Україні Майліс РЕПС.
«Ми направили запит до Венеціанської комісії оцінити конституційну ситуацію після рішення Конституційного суду України», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, найближче засіданні комісії відбудеться 15-16 жовтня у Венеції.
1 жовтня Конституційний суд України прийняв рішення, яким скасував зміни до Конституції, внесені в 2004 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter