Рішення КС України на вплине на відносини з ЄС?

Брюссель. 5 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту, голова делегація по зв’язках з Україною ПАВЕЛ Коваль вважає, що рішення Конституційного суду України не вплине на відносини України та ЄС.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Хтось може подумати, що конституційні зміни можуть негативно вплинути на відносини (України та ЄС – УНІАН). Однак я не думаю, що це суттєво змінить їх”, - сказав депутат.

Він зазначив, що, по-перше, Україна залишається демократичною країною, і, якщо буде проводити вибори вільно, це задовольнятиме ЄС.

Крім того, за словами депутата, Брюссель зацікавлений у створенні зони вільної торгівлі з Україною, оскільки це – великий ринок для європейських товарів.

“Звичайно, буде критика з боку ЄС, але не буде ніяких дій після слів”, - висловив переконання П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний суд України скасував зміни, внесені до Конституції в 2004 році і відновив дію Конституції 1996 року.