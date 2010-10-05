Президент ПАРЄ наголошує на необхідності реформ в Україні

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлут ЧАВУШОГЛУ наголошує на необхідності продовження Україною реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі після зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Ми домовилися, що Україна має продовжити реформи», - сказав президент ПАРЄ.

Він також зазначив, що йому було приємно дізнатися від українського міністра, що Київ планує продовжити реформи Конституції, виборчого законодавства, законодавства в області захисту прав меншин та свободи медіа.

Він також додав, що в ході зустрічі сторони обговорили майбутнє головування України в Раді міністрів Ради Європи, яке розпочнеться в травні 2011 року.