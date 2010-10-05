Грищенко назвав пріоритети головування України в Раді Європи

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО поінформував Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна ЯГЛЕНДА про пріоритети українського головування в цій організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі після зустрічі з Генсеком.

Він зазначив, що головними пріоритетами українського головування стануть захист прав дитини, прав людини, верховенства права та посилення місцевого самоврядування.

«Для нас місія Ради Європи є дуже важливою», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що Україна цікавиться не тільки питаннями, пов’язаними з нею, але й іншими проблемами, які спостерігаються на європейському континенті.

Як повідомляв УНІАН, Україна головуватиме в Раді міністрів Ради Європи з травня 2011 року.