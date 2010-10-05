Генсек Ради Європи обіцяє стежити за виборами в Україні
"Ми маємо відповідні інструменти"...
Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД обіцяє уважно стежити за місцевими виборами в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Страсбурзі після зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.
«Ми обговорили це питання, ми стежимо за ним і маємо відповідні механізми для цього», - сказав генсек РЄ.
У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО нагадав, що український уряд направив запрошення всім міжнародним організаціям, що проводять спостереження за виборами.
«Наш уряд направив запрошення спостерігачам з усіх міжнародних організацій», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
Він також нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв на себе зобов’язання забезпечити проведення чесних місцевих виборів.
Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Україні мають відбутися 31 жовтня. Опозиційні партії неодноразово заявляли про підготовку владою масштабних фальсифікацій на цих виборах.