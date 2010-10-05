ПАРЄ розпочала розгляд питання про Україну

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розпочала розгляд резолюції про функціонування демократичних інституцій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН в Брюсселі, співдоповідачі по Україні Май ліс РЕПС та Ренате ВОЛЬВЕНД підготували проект резолюції ще 20 серпня цього року. Однак, після останнього візиту до Києва наприкінці вересня, внесли ряд доповнень до проекту документу.

На цей момент проект доповіді, зокрема, передбачає закликати Україну до продовження реформ, зокрема, конституційної, реформи виборчого законодавства та судової системи.

Крім того, співдоповідачі, за підсумками свого візиту, доповнили проект доповіді стурбованістю щодо втручання СБУ в політичне життя країни, закликами до забезпечення свободи слова та права на мирні зібрання.

Голосування за проект резолюції відбудеться сьогодні пізніше.