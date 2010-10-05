ПАРЄ закликає владу Україну розслідувати устиски ЗМІ

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає владу України розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

“За” проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.

“Асамблея висловлює свою стурбованість зростаючою кількістю обвинувачень та достовірних повідомлень про те, що демократичні свободи та права, такі як право на зібрання, право на свободу висловлювань та свободу медіа, опинились останнім часом під тиском”, - написано в документі.

ПАРЄ визнала неприпустимим для демократичного суспільства втручання секретних служб та правоохоронних органів в роботу журналістів та ЗМІ.

“Асамблея закликає владу повністю розслідувати всі повідомлення про порушення прав та свобод та виправити всі виявленні порушення”, - написано в документі.

ПАРЄ закликала владу здійснити всі необхідні заходи для захисту свободи ЗМІ та плюралізму, а також утриматися від спроб контролювати прямо чи не прямо зміст повідомлень в ЗМІ.

Крім того, в документі також міститься заклик до влади уникати будь-якого призначення на керівні посади, і зокрема, в правоохоронні органи та органи юстиції людей, призначення яких може привести до конфлікту інтересів.

Депутати також закликали Верховну Раду України схвалити закон про мирні зібрання.