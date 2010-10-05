ПАРЄ стурбована діяльністю СБУ
І закликає реформувати службу
Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована втручанням СБУ в політичні справи в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.
За таке рішення проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.
“Асамблея висловлює свою стурбованість збільшенням кількості достовірних повідомлень надмірного втручання СБУ у внутрішні політичні справи, включаючи тиск на журналістів та партійних і громадських активістів та їх близьких”, - написано в документі.
ПАРЄ назвала таке втручання неприпустимим в демократичному суспільстві. Крім того, Асамблея закликала владу реформувати службу безпеки та її діяльність відповідно до європейських стандартів.