ПАРЄ закликає Україну до чесних виборів

Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає владу України забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

За таке рішення проголосували 102 депутати, проти - 1 депутат, утримались - 6.

“Асамблея стурбована тим, що обвинувачення в можливих фальсифікаціях на виборах може свідчити про брак довіри учасників виборчого процесу в чесності проведення та адміністрування майбутніх виборів”, - написано в резолюції.

“Розглядаючи довіру проведенню виборів основним для їх демократичної природи, Асамблея закликає владу забезпечити збалансований склад виборчих адміністрацій всіх рівнів, включаючи головуючі позиції. Асамблея рекомендує владі розглянути можливість схвалення додаткових заходів для прискорення довіри учасників виборів та виборців до виборчого процесу”, - йдеться далі у документі.

ПАРЄ також підтвердила свої рекомендації щодо необхідності схвалення уніфікованого виборчого законодавства.

Разом з тим, депутати ПАРЄ вважають за необхідне переглянути всю виборчу систему з тим, щоб вибори проводилися за пропорційною системою на підставі відкритих списків та представництва регіонів.

Асамблея також закликала Україну схвалити закон про фінансування політичних партій, відповідно до європейських стандартів, а також схвалити закони про неприпустимість конфлікту інтересів на посадах державної служби, про декларування доходів держслужбовців, про доступ до публічної інформації після проведення відповідних консультацій з Венеціанської комісією.