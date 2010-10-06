Україна та Естонія підписали угод про соцзабезпечення

Київ. 6 жовтня. УНИАН. Україна і Естонська Республіка уклали Угоду про співробітництво у сфері соціального забезпечення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, з української сторони документ підписав міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА, з естонської – міністр соціальних справ Ханну ПЕВКУР. Підписання відбулося в рамках офіційного візиту прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Естонської Республіки.

За словами В.НАДРАГИ, угодою передбачено упорядкування нормативної бази та покращення механізму отримання пенсій і соціальний виплат, положення угоди необхідно реалізувати у зв’язку зі змінами законодавчих баз двох країн.

Міністр праці та соціальної політики України підкреслив, що, згідно з документом, громадяни України та Естонії зможуть отримувати пенсії та соціальні виплати після звернення у відповідні органи та реєстрації у них. За словами В.НАДРАГИ, в угоді зазначається, що громадяни зможуть звертатися до органів соціального забезпечення за місцем свого проживання в Україні чи Естонії.

Також підписано Меморандум про співробітництво між Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації та Міністерством економіки та комунікацій Естонської Республіки. Меморандум підписали голова Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО та міністр економіки та комунікацій Естонської Республіки Юхан ПАРТС.