Азаров поїхав до Фінляндії
10:09, 06 жовтня 2010Новини ЄС
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Для зустрічей з керівництвом країни
Київ. 6 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ з Таллінна відбув з дводенним офіційним візитом до Фінляндської Республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту М.АЗАРОВ має намір зустрітися з прем`єр-міністром Фінляндії Марі КІВІНІЄМІ. Глави урядів також планують провести спільну прес-конференцію.
Крім того, М.АЗАРОВ планує провести зустріч з Президентом Фінляндії Тар‘єю ХАЛОНЕН.
Як повідомляв УНІАН, учора, 5 жовтня, М.АЗАРОВ відвідав з офіційним візитом Естонію.
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