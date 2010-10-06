Азаров поїхав до Фінляндії

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ з Таллінна відбув з дводенним офіційним візитом до Фінляндської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту М.АЗАРОВ має намір зустрітися з прем`єр-міністром Фінляндії Марі КІВІНІЄМІ. Глави урядів також планують провести спільну прес-конференцію.

Крім того, М.АЗАРОВ планує провести зустріч з Президентом Фінляндії Тар‘єю ХАЛОНЕН.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 жовтня, М.АЗАРОВ відвідав з офіційним візитом Естонію.