МЗС побачив в резолюції ПАРЄ привітання стабільності

Київ, 6 жовтня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України вважають, що остання резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи ”вітає появу політичної стабільності в Україні”.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному прес-службою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

”Міністерство закордонних справ України розглядає ухвалення 5 жовтня ц.р. Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції №1755 ”Функціонування демократичних інститутів в Україні” як важливий крок в напрямі реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави. Україна прагне забезпечити досягнення високих стандартів європейської демократії і цінує підтримку і поради Ради Європи як найбільш авторитетної в цій сфері міжнародної організації”, - йдеться у повідомленні.

В МЗС також називають важливим, що члени представницьких органів влади 47 країн-учасниць Ради Європи ”рішуче відхилили спроби окремих політичних сил невірно інтерпретувати логіку внутрішніх процесів в Україні і за підсумками їх детального моніторингу визнали їх як такі, що відбуваються у відповідності до стандартів демократичного врядування”.

”Сам хід розгляду резолюції, дебати, що відбувалися в день її ухвалення в Раді Європи, в яких, в першу чергу, брали участь представники різних українських парламентських партій, засвідчили впевнене існування в Україні живої, конкурентної демократії, що створює простір як для ефективної роботи влади, так і для вільної діяльності опозиції. ПАРЄ тепло привітала підтверджене новим керівництвом України прагнення забезпечити якнайшвидше виконання всіх зобов’язань перед Радою Європи, дотримання яких в попередні роки ігнорувалося тими політичними силами, які сьогодні намагаються завадити зняттю з нашої держави режиму моніторингу РЄ”, - наголосили в МЗС.

У повідомленні підкреслюється, що Україна виконуватиме увесь комплекс зобов’язань перед Радою Європи. ”І на цьому шляху Україна, у чіткій відповідності з рекомендаціями ПАРЄ, активно співпрацюватиме з Венеціанською комісією РЄ, з президентом якої глава українського МЗС зустрівся в день ухвалення резолюції №1755 та запросив його відвідати ближчим часом Київ”, - йдеться у повідомленні.

На думку МЗС, включені до тексту резолюції окремі зауваження щодо недоліків у функціонуванні демократичних інститутів та рекомендації щодо шляхів їх усунення допомагатимуть Президенту, уряду та правлячій коаліції ефективніше розробляти та реалізовувати політику, націлену на досягнення високих європейських стандартів. ”В цьому зв’язку Україна має намір тісно взаємодіяти з моніторинговим комітетом та всіма інститутами РЄ”, - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 жовтня, сесія ПАРЄ схвалила резолюцію ”Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В резолюції Парламентська асамблея Ради Європи закликала владу України не допустити монополізації влади, продовжити реформу судової системи та прокуратури, забезпечити умови для проведення чесних виборів до органів місцевого самоврядування, а також розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання.

ПАРЄ також висловила стурбованість фактами втручання Служби безпеки України в політику.

Резолюцію підтримали 102 депутати, 1 депутат проголосував проти ухвалення такої резолюції та 6 депутатів утримались.