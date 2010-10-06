Саміт Україна-ЄС ”впритул наблизиться” до підписання важливих угод?

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що під час саміту Україна-ЄС 22 листопада у Брюсселі держава «впритул наблизиться» до підписання трьох важливих угод з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час українсько-словацьких переговорів, які проходять сьогодні у Києві в рамках офіційного візиту Президента Словаччини Івана ГАШПАРОВИЧА в Україну.

«Україна сьогодні іде шляхом інтеграції до Європейського Союзу, для набуття членства в ЄС і вважає це головним пріоритетом нашої зовнішньої політики», - наголосив Президент України.

Глава держави вкотре нагадав, що на порядку денному України у співпраці з ЄС стоїть три питання: підписання угоди про асоціацію; угоди про створення всебічної зони вільної торгівлі; угоди про безвізовий режим.

Президент України відзначив, що процеси навколо цих важливих угод пов’язані один з одним.

«І ми за усіма трьома питаннями дуже активно співпрацюємо з Європейською комісією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також нагадав, що 22 листопада у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС.

«І на цьому саміті, я упевнений у тому, що ми впритул наблизимося до підписання цих угод», - підкреслив Президент України, зауваживши, що зараз завершується переговорний процес і узгоджуються позиції, зокрема, в контексті зони вільної торгівлі, щодо різних товарних груп з країнами ЄС.