GRECO критикує українську владу

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Президент Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) Драго КОС піддав критиці зволікання української влади з прийняттям змін до антикорупційного законодавства, від якого залежить введення в дію пакета антикорупційних законів та подальше вироблення ефективних механізмів їх імплементації.

Як повідомили УНІАН в Бюро з питань антикорупційної політики, про це Д.КОС заявив у Києві під час конференції ”Європейський досвід боротьби з корупцією та реформа системи державного управління в Україні”, організованої Європейською бізнес-асоціацією.

Президент GRECO також наголосив на взаємозалежності влади та бізнесу в питаннях якнайшвидшого подолання корупції в Україні.

У свою чергу, директор Бюро з питань антикорупційної політики Руслан РЯБОШАПКА звернув увагу учасників заходу на те, що проект підготовленої Антикорупційної стратегії передбачає усунення корупційних передумов для ведення бізнесу та подолання корупції у приватному секторі як один із важливих напрямків антикорупційної діяльності держави у найближчому майбутньому. Також членам Європейської бізнес-асоціації було запропоновано долучитися до широкого обговорення проекту Антикорупційної стратегії, оскільки думка бізнесу є дуже важливою при формулюванні напрямків антикорупційної політики.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закони України ”Про засади запобігання та протидії корупції”, ”Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”. Введення в дію цих законів відкладалося двічі: з 1 січня на 1 квітня 2010 року та з 1 квітня 2010 на 1 січня 2011 року.