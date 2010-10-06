Співдоповідач ПАРЄ побачила зв`язок між українською владою та Москвою

Страсбург. 6 жовтня. УНІАН. Співдоповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренате ВОЛЬВЕНД побачила зв’язок між українською владою та Росією.

Про це вона сказала в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після схвалення резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 5 жовтня, коментуючи той факт, що під час обговорення лише українські депутати від коаліції та депутати з Росії повністю вітали дії української влади.

“Це було трохи дивно. І, звичайно, це також може свідчити про те, що є зв’язок між новими президентською та урядовою адміністраціями та Росією”, - сказала Р.ВОЛЬВЕНД.

Коментуючи в цілому схвалену резолюцію, співдоповідач також висловила своє задоволення тим, що документ був підтриманий практично одноголосно, лише з одним голосом проти і шістьма, що утрималися.

“Я вважаю, що це чудовий результат, і доповідачі можуть бути дуже щасливі”, - сказала вона.

Р.ВОЛЬВЕНД також зазначила, що необхідно почекати висновків Венеціанської комісії щодо конституційного стану в Україні після рішення Конституційного суду від 1 жовтня, яким були скасовані зміни до Конституції, внесені в 2004 році.

“Але я сподіваюсь, що сьогоднішні дебати і критика з середині української делегації буде гарним аргументом для офіційних осіб в Україні і, зокрема, для Адміністрації Президента і самого Президента, щоб подумати над тим, що неправильно, і я сподіваюсь, вони приділять цьому увагу”, - сказала Р.ВОЛЬВЕНД.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосувало 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.

На участь в обговоренні записалися 35 депутатів, з них 9 – члени російської делегації в ПАРЄ.