ЄС сподівається на швидке приєднання країни до Еергетичного співтовариства

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Європейський Союз сподівається на швидке приєднання України до Енергетичного співтовариства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві для преси за підсумками 14-го саміту Україна-ЄС, який відбувся сьогодні в Брюсселі.

“ЄС привітав підписання Україною Протоколу про приєднання до Договору про Енергетичне співтовариство після схвалення закону про принципи функціонування ринку природного газу та висловив сподівання на її швидке приєднання до цієї організації”, - написано в заяві.

У документі висловлюється впевненість лідерів ЄС у тому, що реформи, проведення яких передбачено Договором про Енергетичне співтовариство, істотно посилять прозорість, конкурентноздатність та стійкість сектору.

“ЄС продовжить підтримувати Україну у підвищенні енергоефективності та використанні відновлювальних джерел енергії, впровадженні необхідних реформ для модернізації енергетичного сектору у відповідності до зобов’язань згідно з Договором про Енергетичне співтовариство, а також умов, передбачених у Спільній заяві за результатами міжнародної конференції Україна - ЄС з питань модернізації газотранспортної системи України, яка відбулася в березні 2009 року”, - написано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Україна підписала Протокол про приєднання до Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

19 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про його ратифікацію.

Україна приєднається до Угоди про Енергетичне співтовариство після завершення ратифікаційних процедур.

Сьогодні в Брюсселі відбувся 14-й саміт Україна-ЄС. В ході саміту сторони оцінили хід переговорів щодо угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, внутрішній розвиток в Україні та ЄС, питання регіональної співпраці у відносинах з Росією, Білоруссю, врегулюванні Придністровського конфлікту.