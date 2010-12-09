Генконсульство Польщі у Севатосполі вілкритють у січні

Севастополь. 9 грудня. УНІАН. Відкриття Генерального консульства Республіки Польща в Севастополі планується на січень 2011 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міської ради.

Сьогодні в ході зустрічі голови міськради Севастополя Юрія ДОЙНІКОВА з Генеральним консулом Польщі в Севастополі Веславом МАЗУРОМ обговорювалося питання сприяння представницької влади Севастополя повноцінній роботі консульства, а також питання налагодження надійних економічних відносин між Україною та Польщею. Генконсул зазначив, що величезну можливість для залучення інвестицій до Севастополя дасть створення в місті сприятливого економічного середовища.

Ю.ДОЙНІКОВ, зі свого боку, заявив, що відкриття в Севастополі польського консульства - це крок для залучення міста до світової економіки, до міжнародних зв`язків. «Це робить Севастополь більш значущим, і, безумовно, піде на користь економічному розвитку нашого міста. За такою співпрацею - майбутнє Севастополя», - підкреслив він.