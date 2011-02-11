Європарламент готує засідання Euronest без Білорусі
Розраховують на початок весни
Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Конференція президентів Європарламенту на своєму засіданні 10 лютого ухвалила рішення почати підготовку до настановного засідання Парламентської Асамблеї EURONEST без залучення Білорусі.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Європарламенту, засідання може відбутися вже навесні.
«Я задоволений результатами зустрічі… Інавгураційна сесія має бути підготовлена на початок весни в Брюсселі», - заявив глава делегації Європарламенту в Асамблеї EURONEST Крістіан ВІГЕНІН (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Болгарія).
Як повідомляв УНІАН, Європарламент другий рік намагається створити Парламентську Асамблею EURONEST (Європарламент – парламенти країн-учасниць «Східного партнерства» - УНІАН), проте довго не міг зробити цього.
Європарламент пропонував змінити форму участі Білорусі в EURONEST з тим, щоб країна була представлена не лише провладною партією, але й опозицією. Проти такого підходу виступали лідери парламентів інших країн-учасниць «Східного партнерства».
Ініціатива ЄС «Східне партнерство» була запгчаткова в травні 2009 року і спрямована на посилення співпраці з шістьма країнами - східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.