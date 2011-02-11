”Південний потік” підтримують чверть членів ЄС

Москва. 11 лютого. УНІАН. Проект «Південний потік» підтримують чверть членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сказав завідуючий сектором юридичного департаменту ВАТ «Газпром» Іван ГУДКОВ сьогодні на засіданні Наглядової ради Російського газового товариства.

«Близько чверті держав - членів ЄС вже прямо або побічно висловилися на підтримку російського проекту «Південний потік», що саме по собі є вагомим аргументом на користь надання йому статусу не гірше, ніж проектам «Південного коридору», - сказав І.ГУДКОВ.

Як відомо, «Південний енергетичний коридор» включає проекти газопроводів «Набукко» (Азербайджан-Туреччина-Австрія), TGI (Туреччина-Греція-Італія) і TAP (Трансадріатичний газопровід).

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Початок поставок передбачається в 2015 році.