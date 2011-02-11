Президент Європарламенту сподівається на демократизацію Египту

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК вважає, що відставка Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА сприятиме демократизації країни.

Про це йдеться в заяві Президента Європарламенту, переданій УНІАН.

«Сьогодні голос народу Єгипту було почуто. Політична відповідальність взяла гору, і рішення, прийняте Президентом МУБАРАКОМ має спростити демократичні перетворення без подальшої жорстокості», - наголошується в заяві Є.БУЗЕКА.

Президент Європарламенту переконаний в тому, що сьогоднішній день стане історичним днем для демократичних змін в країні.

Він підтримав прагнення народу Єгипту до демократії і висловився за те, щоб армія продовжувала відігравати свою конструктивну роль в процесі демократизації країни.

«Це тільки початок довгого шляху остаточних змін: шляху політичного переходу, через конституційну реформу, вільні і плюралістичні вибори, а також зміцнення цивільного суспільства, шляху до справжньої демократії участі для всіх», - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Х.МУБАРАК у зв`язку з безперервними масовими акціями протесту залишив свою посаду. Владні повноваження в країні передано військовій раді.