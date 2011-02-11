Лідери ЄС вітають рішення Президента Єгипту

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ, Президент Еврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН привітали сьогодні рішення Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА піти у відставку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній сьогодні.

«Пішовши, він прислухався до голосів народу Єгипту і відкрив шлях до прискорення і поглиблення реформ, та спокійного переходу до демократії», - наголошується в заяві.

Лідери Європейського Союзу також привітали сміливість народу Єгипту, і відзначили важливість діалогу, який повинен сприяти створенню уряду з широким представництвом.

«Майбутнє Єгипту залишається в руках народу Єгипту. Ми закликаємо армію продовжувати діяти відповідально і забезпечити проведення демократичних змін мирним шляхом. ЄС готовий допомагати всіма своїми інструментами», - підкреслили лідери ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Х.МУБАРАК у зв`язку з безперервними масовими акціями протесту залишив свою посаду. Владні повноваження в країні передано військовій раді.