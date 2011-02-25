Саркозі: Каддафі має піти у відставку

Київ. 25 лютого. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що лівійський лідер Муамар КАДДАФІ повинен піти у відставку.

Як повідомляє Газета.ру, про це Н.САРКОЗІ заявив на прес-конференції після переговорів зі своїм турецьким колегою Абдуллахом ГЮЛЕМ.

«Позиція Франції абсолютно відкрита і ясна: Муамар КАДДАФІ повинен піти. Насильство, яке спостерігається в Лівії, неприйнятне. Тому ми хочемо проведення міжнародного розслідування й застосування санкцій», – сказав він.

Н.САРКОЗІ зазначив, що Париж наполягає на скликанні Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в Лівії.

«Ми хочемо дискусії на цю тему, хочемо обговорити заходи й хочемо судового розслідування стосовно КАДДАФІ та керівництва цієї країни», – зазначив Н.САРКОЗІ.

Щодо хвилювань на Близькому Сході й у Північній Африці в цілому, він зазначив, що регіон «переживає історичний поворотний момент, якого ніхто не очікував і з підсумків якого потрібно винести урок».

«Якби народи арабських країн цього не захотіли (змін), цих подій би не було», – сказав Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, із грудня минулого року в ряді країн Близького Сходу та Північної Африки пройшли й проходять масові маніфестації протесту з вимогою відставки уряду та реформ. Масові акції протесту привели до падіння режимів у Тунісі та в Єгипті.

Зіткнення між маніфестантами й силами правопорядку тривають у Лівії.