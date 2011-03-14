У січні промвиробництво в ЄС трохи зросло

Брюссель. 14 березня. УНІАН. У січні 2011 року промислове виробництво в країнах зони євро зросло на 0,3%, порівняно з груднем 2010 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також зросло на 0,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно із січнем 2010 року, у січні 2011 року промислове виробництво зросло на 6,6% у зоні євро і на 6,8% - у ЄС-27.

У січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 3,1% у зоні євро і на 2,4% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 2,5% у єврозоні і на 2,7% у ЄС-27, товарів нетривалого використання - скоротилося на 0,4% в зоні євро і на 0,2% в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання зросло на 2,5% в єврозоні і на 2,0% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів скоротилося на 0,3% в єврозоні, але зросло на 0,6% в ЄС-27.

У січні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва, порівняно з груднем, зареєстроване в Мальті (6,0%), Естонії (4,2%) і Чехії (3,5%).

Найбільше зниження - в Португалії (-4,2%), Фінляндії (-2,8%) і Латвії (-2,4%).

У січні 2011 року, порівняно із січнем 2010 року, виробництво в енергетичному секторі знизилося на 1,9% в єврозоні і на 2,1% в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів зросло на 10,1% в зоні євро і на 10,6% в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів нетривалого використання зросло на 0,3% в зоні євро і на 1,3% в ЄС-27, виробництво у сфері товарів тривалого використання зросло на 3,8% в єврозоні і на 3,4% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 12,3% в єврозоні і на 13,1% в ЄС-27.

У січні 2011 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше виросло порівняно із січнем-2010 в Естонії (28,8%), Словаччині (17,1%) і Литві (16,0%).

Зниження зареєстроване тільки в Португалії (-1,4%).

У грудні 2010 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 0,3% в зоні євро і на 0,2% в ЄС-27, порівняно з листопадом-2010.

З 1 січня 2011 року, в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.