Грищенко поїде до Брюсселю

Київ. 22 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО візьме участь у Брюссельському форумі 25-26 березня.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДИКУСАРОВ нагадав, що Брюссельський форум є щорічним міжнародним заходом, участь в якому беруть відомі громадські діячі та політики з усього світу. Традиційно під час засідань форуму обговорюються актуальні міжнародні питання.

За словами О.ДИКУСАРОВА, в рамках заходу заплановано також проведення зустрічей глави зовнішньополітичного відомства України з міністрами закордонних справ окремих країн – членів Європейського Союзу.