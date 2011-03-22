Грищенко поїде до Брюсселю
14:01, 22 березня 2011Новини ЄС
0 0
Для участі в Брюссельскому форумі
Київ. 22 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО візьме участь у Брюссельському форумі 25-26 березня.
Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, О.ДИКУСАРОВ нагадав, що Брюссельський форум є щорічним міжнародним заходом, участь в якому беруть відомі громадські діячі та політики з усього світу. Традиційно під час засідань форуму обговорюються актуальні міжнародні питання.
За словами О.ДИКУСАРОВА, в рамках заходу заплановано також проведення зустрічей глави зовнішньополітичного відомства України з міністрами закордонних справ окремих країн – членів Європейського Союзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter