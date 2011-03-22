Єврокомісія: перехід Естонії на євро був добре підготовлений

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Європейська комісія вважає, що перехід Естонії до використання єдиної валюти – євро – було дуже добре підготовлено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у представленому сьогодні Комюніке Єврокомісії для Європарламенту і Ради ЄС.

На думку Єврокомісії, вся доступна інформація підтверджує, що обмін в Естонії було добре підготовлено і реалізовано, а також позитивно сприймається більшістю населення.

При цьому одним з ключових елементів обміну стала цінова стабільність.

Естонія перейшла на євро з 1 січня цього року, ставши 17-м членом зони євро.

Комісія відзначає, що банки, бізнес і громадяни в Естонії були добре забезпечені євро напередодні дня початку обміну валюти.