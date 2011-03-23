Представник МЗС України обговорив з керівництвом НАТО річну національну програму

Київ. 23 березня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН обговорив з керівництвом Північноатлантичного альянсу підготовку Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 22 березня П.КЛІМКІН взяв участь у засіданні Комітету НАТО з питань політики та партнерства з Україною, присвяченому підготовці до засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, що відбудеться 15 квітня 2011 р. у Берліні у рамках заходів Північноатлантичної Ради НАТО.

Окрема увага у ході засідання та зустрічей була приділена питанням підготовки Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2011 р. та взаємодії нашої країни з Альянсом в її імплементації.

Відбувся обмін думками з широкого кола безпекових питань, включаючи розвиток ситуації в Лівії.

З боку НАТО було високо оцінено роль України у підтриманні міжнародного миру та безпеки, а також підтверджено готовність сприяти Україні у продовженні широкомасштабних внутрішніх реформ, у тому числі через використання інструменту Річних національних програм. Учасники засідання високо оцінили результати офіційного візиту в Україну Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА 24 лютого 2011 р.

У рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО заступник міністра закордонних справ України П.КЛІМКІН також провів ряд зустрічей з керівництвом Альянсу.