Комітет Європарламенту задоволений прогресом Ісландії

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту вітає прогрес Ісландії на шляху приєднання до Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у першій щорічній доповіді Крістіана Дан ПРЕДА (група народних партій, Румунія) про переговори щодо приєднання до ЄС, схваленій 22 березня на засіданні комітету в Брюсселі.

Разом з тим, комітет відзначив ряд сфер, переговори з яких мають бути продовжені.

Комітет, зокрема, закликав Ісландію і Євросоюз знайти шляхи для просування вперед у питанні переговорів про квоти на вилов скумбрії, що стало особливо актуальним після того, як ЄС з одного боку, і Норвегія і Ісландія з другого боку, не змогли домовитися в ході сьомого раунду переговорів 11 березня.

Депутати також наголосили на необхідності привести законодавство Ісландії у сфері рибальства у відповідність з правилами Європейського внутрішнього ринку.

Ісландія, економіка якої значною мірою залежить від рибальства, перед початком переговорів з Євросоюзом заявила про намір зберегти певний контроль за управлінням цією сферою у своїй винятковій економічній зоні.

«Значні розбіжності», на думку комітету, залишаються у сфері полювання на китів. При цьому депутати підкреслили, що заборона полювання на китів є частиною зведення законів ЄС (так званого “acquis” - УНІАН). У зв`язку з цим у проекті доповіді міститься заклик до продовження переговорів про відмову від полювання на китів і торгівлі китовими продуктами.

Депутати задоволені новою угодою про ощадні рахунки між Ісландією з одного боку і Великою Британією і Нідерландами з другого боку. Ці рахунки, що відкриваються громадянами Великої Британії і Нідерландів в ісландському Landsbanki, були заблоковані на строк від 6 до 8 тижнів у жовтні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, Ісландія почала переговори про приєднання до Євросоюзу в липні 2010 року.