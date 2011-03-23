Голова парламенту Криму заявляє інвесторам, що корупції в Криму немає

Страсбург. 23 березня. УНІАН. Голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ запрошує інвесторів вкладати гроші в розвиток автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, виступаючи на засіданні Палати регіонів Конгресу регіональних і місцевих влад Ради Європи.

«Крим потребує залучення іноземного капіталу», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.

Він запевнив присутніх у тому, що іноземні компанії зможуть працювати в Криму «прозоро і без корупції». «Політична і економічна обстановка в Україні і Криму - стабільна», - підкреслив В.КОНСТАНТИНОВ.

Він зазначив також, що за минулий рік іноземні інвестиції в розвиток Криму становили близько 800 млн. доларів.

За словами голови кримського парламенту, «за підтримки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА» Верховна Рада ухвалила програму соціально-економічного розвитку Криму, яка визначає ряд ключових галузей, розвиток яких є пріоритетним.

Головною перспективною галуззю В.КОНСТАНТИНОВ назвав санаторно-туристичну, зазначивши, що Крим має намір зробити свої курорти цілорічними, зокрема курорти оздоровчого характеру.