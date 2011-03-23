Екс-кандидат в Президенти Білорусі Міхалевич отримав притулок в Чехії

Київ. 23 березня. УНІАН. Чехія надала статус політичного біженця екс-кандидату в Президенти Білорусі Алесю МИХАЛЕВИЧУ.

Як повідомляє білоруська служба радіостанції ”Свобода” з посиланням на свої джерела, А.МИХАЛЕВИЧ уже завтра отримає відповідні документи Міністерства внутрішніх справ Чехії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 березня екс-кандидат у Президенти Білорусі А.МИХАЛЕВИЧ, порушуючи підписку про невиїзд, залишив країну, а 18 березня звернувся до влади Чехії з проханням надати політичний притулок.

Довідка УНІАН. А.МИХАЛЕВИЧ балотувався в Президенти Білорусі на виборах 19 грудня 2010 року від опозиційної партії ”Білоруський народний фронт”.

Увечері 19 грудня був затриманий і поміщений у СІЗО КДБ Білорусі за підозрою в організації масових безпорядків у центрі Мінська. Проте, через деякий час був звільнений з КДБ під підписку про невиїзд, погодившись співпрацювати з Комітетом державної безпеки.

Запобіжний захід стосовно А.МИХАЛЕВИЧА було змінено, як повідомляв прес-центр КДБ Білорусі, після його прохання на ім`я Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА. ”Я завжди ставився до Вас з повагою, і Ваші заслуги для незалежності Білорусі незаперечні й дуже великі. Під час своєї виборчої кампанії я не сказав нічого поганого ні на Вашу адресу, ні на адресу Ваших близьких і рідних. Я, як колишній кандидат, щиро шкодую, що стався конфлікт і постраждало багато людей. Прошу Вас особисто взяти під контроль питання про мою подальшу долю”, - написав А.МИХАЛЕВИЧ у своєму зверненні до О.ЛУКАШЕНКА.

Відразу після виходу із СІЗО КДБ А.МИХАЛЕВИЧ провів прес-конференцію, на якій заявив про тортури, що застосовуються до затриманих 19 грудня на мирній акції протесту проти офіційних результатів виборів.