Меркель хоче якнайшвидше відмовитися від ядерної енергетики

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ хоче якнайшвидше відмовитися від використання ядерної енергетики.

Як передає AFP, про це вона заявила сьогодні в ході фінансової конференції у Франкфурті.

«Чим швидше ми відмовимося, тим краще», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

Назвавши ядерну енергетику «перехідною» технологією, канцлер ФРН відзначила як позитивне рішення країн-членів Європейського Союзу провести випробування атомних електростанцій на безпеку в разі землетрусів, цунамі та терористичних атак.

Як повідомляв УНІАН, після подій на японській АЕС «Фукусіма-1» А.МЕРКЕЛЬ оголосила 15 березня про мораторій на виконання рішення про подовження термінів експлуатації АЕС, а також пообіцяла закрити 7 блоків, побудованих до кінця 1980 року.