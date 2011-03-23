Представники Росії хочуть ”пом`якшити” доповідь в Раді Європи про вибори в Україні

Страсбург. 23 березня. УНІАН. Представники Російської Федерації у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи хочуть «пом`якшити» формулювання в проекті рекомендацій щодо місцевих виборів в Україні, що відбулися 31 жовтня 2010 року, який буде розглянутий на сесії конгресу 24 березня в Страсбурзі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила віце-президент конгресу, член Ради Федерації РФ Світлана ОРЛОВА.

«Ми не приховаємо: хочемо дещо там пом`якшити, тому що Україна дійсно сьогодні зробила багато що. Не треба цього боятися, треба говорити, що не в усіх країнах Європи сьогодні дотримується все так, як це дотримується в Україні. Це так і є, треба про це правду говорити», - сказала вона.

С.ОРЛОВА не уточнила, які саме зміни хотіли б внести представники Росії.

У проекті рекомендацій, підготовленому представником Палати місцевих влад Конгресу Нігелем МЕРМАГЕНОМ (Велика Британія), зокрема, висловлюється жаль у зв`язку з деякими недоліками у ході виборі. Зокрема, у проекті рекомендацій наголошується, що новий закон про вибори до місцевих органів влади в Україні набув чинності тільки за три місяці до дати проведення виборів, і був ще раз змінений 30 серпня 2010 року, тобто за два місяці до виборів.

У проекті наголошується, що новий закон істотно вплинув на проведення виборів, оскільки вніс зміни до порядку реєстрації партій, порядку формування виборчих комісій. Крім того, ряд кандидатів повідомляли про проблеми під час реєстрації, а також була інформація про «клонування» місцевих відділень опозиційних партій.

У проекті рекомендацій вказано, що через недостатню підготовленість членів виборчих комісій відзначалися організаційні проблеми у проведенні виборів, порушення процедури.