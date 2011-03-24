Прем`єр Португалії подав у відставку

Київ. 24 березня, УНІАН. Прем`єр-міністр Португалії Жозе СОКРАТЕШ учора ввечері подав у відставку після того, як парламент країни більшістю голосів відхилював черговий план антикризових заходів, запропонований урядом.

”Сьогодні опозиційні партії позбавили уряд будь-якої можливості продовжувати керувати країною. Я тільки-но оголосив про свою відставку Президенту Республіки”, - заявив Ж.СОКРАТЕШ, звертаючись до нації в прямому ефірі на португальському телебаченню, передає РІА «Новости».

За його словами, нинішньої політичної кризи можна було уникнути. ”Можливо, хтось думає, що домігся сьогодні перемоги к цій політичній грі... Ні, сьогодні країна програла, ніхто не виграв (після відставки)”, - відзначив він.

На думку Ж.СОКРАТЕША, опозиційні партії практично ”заблокували країну”. ”Безвідповідальність отримала перемогу над національними інтересами і почуттям державного обов`язку. Політичну кризу можна було розв’язати, якби на те була воля партій”, - додав він.

Відставка прем`єр-міністра очікувалася, оскільки напередодні він сам заявив, що залишить свій пост, якщо нових заходів економії і виходу з кризи не буде вжито. Серед запропонованих заходів - чергове скорочення пенсій і соціальних виплат і чергове збільшення податків. Уряд розраховував цими заходами скоротити бюджетний дефіцит на 3,7% у 2012 і 2013 роках.

Жодна з партій, окрім правлячої Соціалістичної партії, що має 97 депутатських мандатів з 230-ти, не підтримала план.

Відставка прем`єр-міністра неминуче веде до скликання позачергових парламентських виборів у найближчі три місяці і до можливої термінової фінансової допомоги з боку Євросоюзу. На думку ряду експертів, ця допомога може становити від 60 до 80 млрд. євро.