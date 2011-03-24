У Брюсселі проходять масові акції протесту

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі більш як 20 тис. осіб планують вийти на маніфестації на знак протесту проти загроз зарплатам і проти заходів з економії бюджетних витрат.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, члени Генеральної федерації праці Бельгії почали збиратися зі світанку в чотирьох пунктах збору в столиці для того, щоб пройти маршем протесту до європейських інституцій, де вони планують зустрітися з маніфестантами - представниками Європейської федерації профспілок.

ЗМІ відзначають, що перші марші вже розпочалися. Протестувальники поводяться спокійно.

Ще одна бельгійська профспілка – Конфедерація християнських профспілок – також збирає своїх прихильників сьогодні.

У зв`язку з тим, що два найбільші бельгійські профспілкові об`єднання не змогли домовитися про те, як проходитиме акція протесту, вони проводять свої маніфестації окремо одне від одного, проте з однаковими вимогами.

У зв`язку із запланованими заходами мають місце трудності з роботою міського транспорту: частину маршрутів автобусів і трамваєм скасовано, частину – змінено. Окрім того, сьогодні буде закрито дві станції метро, що знаходяться в безпосередній близькості від будівлі Ради ЄС, де сьогодні ввечері лідери Євросоюзу зберуться на саміт, під час якого, зокрема, планують ухвалити рішення про координацію економічної політики.

Бельгійська поліція не рекомендує сьогодні користуватися автомобілями в Брюсселі. Як відзначають бельгійські ЗМІ, з ранку в Брюсселі спостерігаються труднощі з рухом автотранспорту, насамперед, в центрі міста, де мають пройти акції протесту.