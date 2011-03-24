Польща почала будівництво газопорту на Балтиці

Варшава. 24 березня. УНІАН. Польська влада почала будівництво газопорту в Свиноуйсті, завдяки якому мають намір зменшити залежність від поставок головного постачальника газу в країну – російського «Газпрому».

Як повідомили УНІАН у прес-служба уряду Польщі, прем`єр-міністр країни Дональд ТУСК у середу заклав перший камінь на місці будівництва газопорту, який планується ввести в експлуатацію в 2014 році.

«Це справжня диверсифікація. За цим дивним словом ховається стратегічна безпека для всього континенту, не лише для Польщі», – цитує прес-служба Д.ТУСКА.

Глава уряду відзначив, що через газопорт поставлятиметься до третини газу, що імпортується в країну. При цьому він висловив думку, що завдяки газопорту і видобутку сланцевого газу Польща в перспективі до кількох років до десятків років буде повністю забезпечена блакитним паливом і навіть зможе експортувати його.

Згідно з повідомленням прес-служби, річна потужність газопорту на першому етапі становитиме близько 5 млрд. кубометрів газу.

Польська Gazeta Wyborza пише, що газопорт будуватиме консорціум у складі польської PBG, італійської Saipem і французької Techint.

За даними видання, уряд спочатку планував виділити на його будівництво близько 1 млрд. дол., але минулого року підрядник оголосив про скорочення бюджету на 170 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Польща після відмови швейцарського трейдера RosUkrEnergo з 2009 року виконувати контракт на постачання близько 2,3 млрд. кубометрів газу, більш як 90% імпортного палива купує у російського «Газпрому».

Наприкінці жовтня 2010 року після майже двох років переговорів польська влада домовилася з росіянами про збільшення газових поставок до близько 10 млрд. кубометрів на рік з раніше передбачених міжурядовим контрактом 8-9 млрд. кубометрів до 2022 року.

Польща, яка щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, самостійно видобуває 4 млрд. кубометрів.