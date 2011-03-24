Опозиція контролюватиме співпрацю України з ЄС

Київ. 24 березня. УНІАН. Лідер партії ”Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що українська опозиція братиме активну участь у підготовці проектів документів щодо довгострокової співпраці України з Європейським Союзом.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер “Батьківщини” сказала під час зустрічі з єврокомісаром з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

”Наш уряд зробив усе можливе, щоб Угоду про асоціацію між Україною та ЄС було підписано у 2010 році, але виявилося, що з 70 пунктів порядку денного Угоди про асоціацію у 2010 році було виконано лише 7. Нова влада хоче зірвати цей процес. Але ми не дозволимо їм цього зробити”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Ш.ФЮЛЕ запевнив, що українська опозиція отримає можливість вносити свої пропозиції щодо співробітництва та зможе аналізувати усі проекти документів, які український уряд буде підписувати з ЄС.

Як нагадує сайт, лідер партії ”Батьківщина” 23-25 березня перебуває з поїздкою у Брюсселі (Бельгія) для участі у саміті Європейської народної партії. Планується, що сьогодні Юлія Тимошенко виступить на саміті з доповіддю щодо внутрішньої ситуації в Україні та її впливу на формування взаємовідносин з Євросоюзом.