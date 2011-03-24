Порядок денний асоції ЄС оцінять в травні

Київ. 24 березня, УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявляє, що оцінка виконання Порядку денного асоціації Україна-ЄС (ПДА) буде дана в ході засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС у травні цього року.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

П.КЛІМКІН зазначив, що ПДА це унікальний документ, метою якого є підготовка Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та виконання вже погоджених її положень.

«Він фактично містить цілі блоки питань, які увійдуть до тексту майбутньої угоди. Тому вважати, що виконано 7 чи 57 положень ПДА, це все одно, що стверджувати, що виконана відповідна кількість положень Угоди про асоціацію», - сказав він.

За словами П.КЛІМКІНА, ПДА базується на принципах спільної відповідальності України та Європейського Союзу за впровадження тих чи інших реформ.

П.КЛІМКІН зауважив, що ПДА не є документом, за яким Україна або ЄС звітують за проведену роботу. «Існує лише одна оцінка виконання ПДА. Це спільна оцінка України та ЄС, яка відбувається у ході щорічних засідань Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. Чергове засідання Ради відбудеться у травні цього року і саме тоді буде дано таку оцінку», - сказав дипломат.

«Мені взагалі не зрозуміло, чому ми обговорюємо виконання певної кількості пріоритетів. Адже ми працюємо для виконання всіх без виключень положень документа, а не займаємося шкільною арифметикою”, - додав він.