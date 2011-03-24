Європейські ”народники” констатують погіршення політичної ситуації в Україні

Київ. 24 березня. УНІАН. Європейська народна партія засуджує триваюче погіршення політичної ситуації в Україні, включаючи безпрецедентний тиск на опозицію та її лідера Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в заяві ЄНП щодо України, текст якої розміщено на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хоча ми вітаємо той факт, що після трьох місяців підписки про невиїзд Юлія ТИМОШЕНКО змогла відвідати Брюссель, ми визнаємо, що це стало можливим тільки після дуже потужної підтримки та прояву солідарності з боку ЄНП та європейських лідерів», - говориться в заяві.

ЄНП зазначає, що, на жаль, Україна віддаляється від важливих цілей демократизації, європеїзації і модернізації. «Якщо так триватиме і надалі, такий напрямок загрожує стати повністю несумісним із заявленим наміром про зближення з Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію. ЄНП глибоко занепокоєна зростанням кількості свідчень того, що судова система України та її правоохоронні органи все більше використовуються українською владою як політичний інструмент залякування і переслідування опозиції, громадянського суспільства та засобів інформації», - наголошується в заяві.

ЄНП закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА й українську владу виправити таку ситуацію та гарантувати інклюзивність і відкритість політичного простору України. Зокрема, це стосується періоду підготовки до наступних парламентських виборів. В партії зазначають, що прагнення українського народу до активного й ефективного демократичного управління й участі не можна ігнорувати. З огляду на це ЄНП закликає Президента України В.ЯНУКОВИЧА уникати спокуси непрозорим шляхом змінити закон про парламентські вибори на користь своєї власної партії та для власної політичної вигоди.

«Було б жахливо, якби мрії більшості українців про справді європейське майбутнє були зраджені сфальсифікованими виборами і політично-вмотивованими переслідуваннями», - йдеться в заяві.