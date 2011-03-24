Польща поки не планує визнавати опозиційну лівійську Раду

Варшава. 24 березня. УНІАН. Польські власті не планують визнавати легальними властями північно-африканської Лівії створену повстанцями Тимчасову національну раду до тих пір, поки не впевниться в їх намірі запровадити в державі демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава польського уряду Дональд ТУСК в Брюсселі.

«Поки не плануємо такого типу політичного рішенням. Воліємо бути впевненими в тому, що Рада в Бенгазі насправді представляє цінності та інтереси, які нам близькі: говорю про права людини та демократизацію Лівії”, - сказав прем’єр, якого цитують польські медіа.

Він додав, що деякі лідери Pади повстанців в Бенгазі не демонстрували особливого ентузіазму в справах демократії та прав людини.

Д.ТУСК, який у Брюсселі бере участь в Європейській Раді, назвав передчасними розмови про участь поляків в гуманітарній акції держав Євросоюзу.

Глава уряду підтвердив, що Польща може вислати до Лівії власних медиків та уможливити використання вантажних перельотів, які польські власті викупили в рамках Globemaster.

Як повідомляв УНІАН, Д.ТУСК наприкінці минулого тижня заявив, що Польща, яка з 1999 року входить в НАТО, не буде висилати своїх військових для участі в санкціонованій ООН операції проти лідера Лівії Муаммара КАДАФІ.

19 березня кілька держав НАТО, серед яких США, Франція та Італія, розпочали військову операцію проти М.КАДАФІ, який за останні кілька днів почав відвойовувати міста захоплені раніше повстанцями, наблизившись впритул до Бенгазі.

Власне в Бенгазі, яке є другим найбільшим містом країні та центром повстанців, в лютому розпочалися акції протесту, які на перших порах привели до захоплення протестуючими нових міст.

Повстанцям, однак, не вдалося здобути Тріполі, а підконтрольним М.КАДАФІ військовим частинам вдалося перехопити ініціативу.