Опозиція має брати участь у реформах в Україні

Київ. 24 березня. УНІАН. Опозиція повинна брати участь у проведенні реформ в Україні.

Таку думку висловив Єврокомісар з питань розширення Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ під час зустрічі з лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО сьогодні в Брюсселі.

«Ми погодилися, що в процес підготовки і проведення реформ з метою зближення України і ЄС необхідна участь опозиції», - йдеться в його заяві, розміщеній на сайті Європейської комісії.

У свою чергу, відзначив Ш.ФЮЛЕ, Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що відіграватиме конструктивну роль у цьому процесі. Зокрема, уточнив Єврокомісар, йшлося про розробку нового виборчого кодексу, проведення конституційної і судової реформ, ґрунтуючись на принципах відкритості й прозорості.

«Що стосується ЄС і України, ми підтвердили рішучість добиватися позитивних результатів на користь усіх українців», - наголосив Ш.ФЮЛЕ.

Під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО Єврокомісар також висловив сподівання завершити переговори з Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі впродовж цього року.

Він також висловив позитивну думку про отримані на початку 2011 року результати в цьому процесі. Зокрема – підписанні Меморандуму про взаєморозуміння з Національної індикативної програми для України, в рамках якої ЄС виділить 470 млн. євро впродовж наступних трьох років.

Як також наголосив Ш.ФЮЛЕ, кримінальне законодавство не повинно використовуватися в політичних цілях. «Я відзначив, що повага прав людини, демократичних принципів і верховенства права є основоположними принципами, які зв`язують нас разом. Ці принципи не можуть бути порушені. А динаміка і глибина нашого зближення з Україною визначатиметься повнотою поважання цих цінностей», - резюмував Єврокомісар.