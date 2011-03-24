Тимошенко сподівається на підписання угоди про асоціацію з ЄС
Україна - це не лише українська влада...
Київ. 24 березня. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що між Україною та Європейським Союзом буде підписано Угоду про асоціацію.
Про це вона заявила журналістам, після зустрічі з Президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами лідера партії «Батьківщина», мільйони українців сьогодні дуже добре розуміють, що країна рухається у зворотному напрямку від демократії і європейських стандартів. «І надії мільйонів українців на те, що наші друзі, наші партнери в Європейському Союзі, саме ці країни, які хочуть бачити Україну у колі європейської родини сьогодні, у цей непростий для України час, допоможуть їй подолати ці виклики і допоможуть їй вийти на шлях демократії і європейської перспективи», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що український народ покладається на те, що угода про Асоціацію, яка є надією на початок шляху щодо інтеграції, буде підписано Україною, тому що Україна - це не лише українська влада. «І якщо українська влада не буде виконувати своє домашнє завдання, я переконана, що ви зможете разом з громадянським суспільством, з опозицією довести цю справу до логічного завершення і зробити так, щоб Україна мала з ЄС цю Угоду до кінця цього року», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що під час підписання цих документів, в основу буде покладене запровадження в Україні головних базових європейських цінностей. «І чесні вибори, про які ви казали, на які очікує все суспільство у жовтні 2012 року - це якраз і є той вихід з тієї важкої ситуації, в яку сьогодні потрапила Україна, і зберегти чесні несфальшовані вибори - це означає зберегти для України надію на позитивний розвиток», - наголосила вона. Ю.ТИМОШЕНКО подякувала В.МАРТЕНСУ за його підтримку України протягом багатьох років.
Лідер партії ”Батьківщина” також сьогодні у Брюсселі (Бельгія) в рамках саміту Європейської народної партії провела зустріч з Президентом Ради Європейського Союзу Германом Ван РОМПЕЄМ. ”Нам дуже важливо не втрачати увагу до того, що відбувається в Україні та між Україною та Європейським Союзом. Це взаємопов`язані процеси”, - сказав Г.РОМПЕЙ.