Єврокомісія перед введеням безвізового режиму з країнами Сходу вивчить усі загрози

Брюссель. 5 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ обіцяє вивчити усі можливі загрози до пропозиції скасувати візи зі східними сусідами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по закінченню засідання Ради зі співпраці ЄС-Молдова, коментуючи висновки доповіді Європолу, згідно з якими, скасування віз для східних сусідів ЄС може підвищити загрози у сфері організованої злочинності.

«Я впевнений, що коли ми зможемо підійти до завершення, щоб рекомендувати країнам-членам запровадити безвізовий режим, буде велика увага до всіх цих питань», - сказав С.ФЮЛЕ.

Разом з тим він зазначив, що не може прокоментувати саму доповідь Європолу, оскільки не вивчав її.

Водночас, за словами комісара, Комісія, оцінюючи виконання Планів дій щодо лібералізації візового режиму, звертатиме увагу на всі можливі загрози.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Європол опублікував доповідь, в якій зазначалося, зокрема, що запровадження безвізового режиму з такими країнами, як Україна, Молдова, Росія і Грузія може призвести до зростання наркотрафіку, торгівлі людьми і збільшення контрабанди цигарок.