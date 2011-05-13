Німеччина до кінця травня передасть Україні голову земельної комісії Київради

Київ. 13 травня. УНІАН. Німеччина до кінця травня має намір екстрадирувати в Україну голову земельної комісії Київради Олексія ЄВЛАХА.

Про це повідомляє газета ”Сегодня” (№102 від 13 травня) з посиланням на помічника голови земельної комісії Олену МАРКОСЯН.

”Німецькі адвокати кажуть, що протягом найближчих 10 днів закінчиться процес оформлення документів для екстрадиції. І до кінця місяця Олексій повернеться в Україну”, - сказала О.МАРКОСЯН.

Прес-центр СБУ підтвердив, що документи на повернення оформляються, проте не уточнив можливі терміни екстрадиції.

О.ЄВЛАХУ інкримінується звинувачення згідно з ч.2 ст. 366 (службова фальсифікація - внесення посадовцем до офіційних документів свідомо неправдивих даних і підробка документів) Кримінального кодексу і збитки, завдані місту в розмірі 10 млн. грн. За цією статтею йому загрожує до 5 років ув’язнення.

”Адвокати ЄВЛАХА, зокрема й німецькі, вважають, що звинувачення надумане, адже ЄВЛАХ не був чиновником КМДА. І його підпис - це підпис голови комісії колегіального органу, котра засвідчує, що документ був проголосований. Але порядок денний він не формував - ні комісії, ні сесії. Це робило земельне управління, котре дає вже готовий порядок денний з документами”, - зазначила О.МАРКОСЯН.

За її словами, в О.ЄВЛАХА вимагали 10 млн. грн. за закриття кримінальної справи. ”Пропозиція, щоб закрити за ці гроші кримінальну справу, надійшла від СБУ особисто до мене - через знайомих і друзів. Проте Олексій відмовився, оскільки не вважає себе винним”, - стверджує його помічник.

О.МАРКОСЯН підкреслила з посиланням на сім`ю, що О.ЄВЛАХ не збирався і не збирається просити політичного притулку в Німеччині.

У той же час в СБУ відносяться до заяв про вимагання з іронією, повідомляє газета. ”Для нас це звична форма звинувачень від людей, які заплямували себе і яким доведеться відповідати за свої діяння. Але ми діємо виключно в рамках закону. Інакше навіщо б ми оголошували в міжнародний розшук? Ми з нетерпінням чекаємо прибуття обвинувачуваного в Україну”, - сказали в столичному управлінні СБУ.