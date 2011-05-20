Країни ЄС поки не домовилися про нові санкції проти Білорусі

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Країни Європейського Союзу поки не домовилися про нові санкції проти Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопоставлений європейський дипломат.

«Дискусії тривають між країнами-членами щодо нового набору санкцій», - сказав він напередодні засідання Ради закордонних справ ЄС, яке відбудеться 23 травня в Брюсселі.

За словами співбесідника агентства, питання щодо ситуації в Білорусі обговорюватиметься на прохання Швеції у розділі «Різне», що не передбачає ухвалення певних рішень.

«Є ще дискусії не про осіб, а про підприємства і компанії, які можуть потрапити під санкції з погляду економічного впливу на ситуацію в країні», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, дипломати країн ЄС почали обговорення можливих економічних санкцій проти Білорусі.

31 січня цього року Рада закордонних справ ЄС вже ввела обмежувальні санкції проти 157 урядовців Білорусі, а 21 березня – розширила список урядовців до 175 осіб. Ці санкції передбачають заборону на подорожі до ЄС і заморожування активів.

Санкції ЄС були введені після подій 19 грудня 2010 року, коли міліція Білорусі розігнала мирну демонстрацію в Мінську, заарештувавши близько 1000 осіб, включаючи опозиційних кандидатів на пост Президента Білорусі.