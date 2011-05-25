Постійний комітет ПАРЄ в Києві обговорить справу Тимошенко

Київ. 25 травня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що під час зустрічі з Президентом ПАРЄ Мавлютом ЧАВУШОГЛУ йшлося про те, що завтра, під час спільного засідання Бюро та Постійного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи обговорюватиметься й питання щодо ситуації з кримінальними справами, які порушені проти колишнього прем’єр-міністра України, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав журналістам після завершення зустрічі.

За його словами, під час зустрічі М.ЧАВУШОГЛУ зазначив, що «на цю тему буде розмова під час засідання завтра для того, щоб не було жодних підстав говорити, як він сказав, про політичну складову як домінуючу в цьому питанні».

В.ЛИТВИН припускає, що «очевидно, вони будуть ставити відповідні запитання і пропонувати відповіді на них, у тому числі під час виступу головуючого від України міністра закордонних справ України».