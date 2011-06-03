Міністри закордонних справ України та Литви поговорили про євроінтеграцію

Київ. 30 червня. УНІАН. Голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та міністр закордонних справ Литви Аудронюс АЖУБАЛІС обговорили практичні питання співпраці двох країн у сфері євроінтеграції, розвиток двосторонніх політичних та економічних відносин, українсько-литовську взаємодію в енергетичній і транспортній сферах, співпрацю у міжнародних організаціях.

Як повідомили УНІАН у Департамента інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, сьогодні у Вільнюсі відбулося Друге засідання Ради МЗС України та МЗС Литовської Республіки.

У ході засідання міністри закордонних справ України та Литви позитивно оцінили співробітництво двох країн з питань європейської інтеграції України, підтвердили налаштованість поглиблювати взаємодію з питань реалізації заходів, спрямованих на прискорення процесу інтеграції України в ЄС, зокрема активізації переговорного процесу з укладання Угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі та спрощення візового режиму між Україною і ЄС.

Обговорюючи питання торговельно-економічних відносин, сторони відзначили необхідність спільних зусиль і заходів для спрощення умов для торгівлі та інвестицій, мінімізації негативних наслідків глобальної фінансової та економічної криз. Співробітництво в енергетичній та транспортній сферах, в першу чергу забезпечення ефективного функціонування потягу комбінованих перевезень “Вікінг”, визначено пріоритетними напрямками двосторонньої економічної взаємодії.

Міністри відзначили необхідність активізації взаємодії та співробітництва у таких міжнародних організаціях як ОБСЄ та Рада Європи.

Під час засідання було погоджено зміцнення конструктивного партнерства з НАТО. Сторони домовилися продовжити практичну взаємодію в рамках миротворчих операцій під егідою НАТО, зокрема в Афганістані.

За результатами засідання підписано Спільну заяву міністрів закордонних справ України та Литовської Республіки з питань міжнародного і регіонального співробітництва.