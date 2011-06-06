Єврокомісія оцінюватиме боротьбу з корупцією в ЄС

Брюссель. 6 травня. УНІАН. Єврокомісія кожні два роки оцінюватиме ефективність боротьби з корупцією в Європейському Союзі і країнах-членах ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, рішення ввести новий механізм моніторингу і оцінки прогресу в області боротьби з корупцією було ухвалене сьогодні.

Згідно з повідомленням прес-служби Єврокомісії, перша доповідь буде підготовлена вже у 2013 році. Цей документ базуватиметься на оцінках вже існуючих моніторингових механізмів у рамках Ради Європи, ООН і Організації економічного співробітництва і розвитку, незалежних експертів і представників цивільного суспільства.

“У той час, коли законодавчі рамки на міжнародному і європейському рівні залишаються достатньо просунутими, ми побачили, що реалізація в країнах-членах залишається дуже нерівною», - заявила комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесилія МАЛЬМСТРЕМ.

Найближчим часом Єврокомісія також планує надати пропозиції про зміну правил ЄС про конфіскацію кримінальних активів, а в 2012 році – стратегію поліпшення кримінально-фінансових розслідувань і План дій для поліпшення кримінальної статистики.

Як зазначили у прес-службі Єврокомісії, сьогодні кожен четвертий з п`яти жителів Євросоюзу вважає корупцію основною проблемою в своїй країні. При цьому, «вартість» корупції для економіки ЄС оцінюється в 120 млрд. євро щорічно, що становить близько 1% ВВП Європи.