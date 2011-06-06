Податківці України та Франції проведуть консультації

Київ. 6 червня. УНІАН. Українські і французькі податківці проведуть консультації щодо використання спрощеної системи оподаткування, «податкових канікул» і попередження використання таких моделей для ухилення від сплати податків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, там відзначили, що почався п`ятиденний робочий візит делегації українських податківців до Франції. Під час візиту українські фахівці планують провести ряд зустрічей з французькими колегами, щоб вивчити досвід цієї країни в підтримці малого і середнього бізнесу.

«І перед Україною, і перед Францією стоять одні й ті самі проблеми – як підтримати малий і середній бізнес, але водночас організувати механізми сприяння так, щоб ними не могли скористатися суб`єкти тіньової економіки. Дрібні підприємці – основа національної економіки в європейських країнах, саме вони складають «середній клас». І вони безумовно потребують підтримки. Наше завдання – виробити такі загальні алгоритми надання пільг, до яких не матимуть доступу шахраї, зацікавлені в мінімізації податків», - пояснив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО, який очолює українську делегацію.

Крім того, податківці України мають намір ознайомитися з досвідом застосування норм Податкового кодексу. «На жаль, потрібно визнати, що з кодифікуванням податкового законодавства Україна, порівняно з Європою, запізнилася не на роки, а на десятиліття. Наприклад, у Франції кодекс діє з початку 50-х рр. минулого століття і зміни до нього вносяться щорічно, під час ухвалення державного бюджету. Процес коригування податкового законодавства у наших колег налагоджений і безболісний», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Заступник голови ДПСУ додав, що міжнародна співпраця з податковими відомствами європейських країн має на меті запровадити у вітчизняній практиці загальноєвропейські принципи податкової політики – в рамках загального курсу на євроінтеграцію.